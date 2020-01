Bebê chora em necrotério cinco horas depois de ser declarado morto

Sarah Chaves, com informações do Diário de Pernambuco

Após ter a morte confirmada em um hospital de Foz do Iguaçu, no Paraná, um bebê de 48 dias foi encontrado chorando em um necrotério da cidade cinco horas depois.

Os pais de Theo, como era chamado o bebê, registraram um boletim de ocorrência no no último domingo (12) relatando o caso. Gabriela Moraes, mãe do bebê, disse que levou o filho ao hospital pois ele estava sentindo desconforto abdominal e refluxo após ingerir uma fórmula à base de leite em pó, receitada pelo pediatra para ajudar a ganhar peso.

“Ele estava tomando soro no meu colo e de repente começou a chorar muito de dor e apagou no meu colo, parou de respirar”, relatou a mãe.

Foi quando a equipe médica tentou fazer a reanimação de Theo por 40 minutos, mas acabou declarando a morte do bebê por broncoaspiração (Condição em que alimentos, líquidos, saliva ou vômito são aspirados pelas vias aéreas).

Porém funcionários do necrotério escutaram o choro de Theo horas depois e após saber que o filho estava vivo, os pais decidiram transferi-lo para outro hospital. Apesar dos esforços, a criança morreu na segunda-feira (13) após sofrer duas paradas cardíacas. A Polícia Civil investiga o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também