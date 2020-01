Bebês podem ter o desenvolvimento afetado pelo uso de celular

Sarah Chaves, com informações do O Progresso

O uso de celulares e tablets para distrair crianças cresce cada vez mais entre os pais que podem desconhecer o perigo que essas telas impactam diretamente no desenvolvimento das crianças.

Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Calgary, no Canada, demonstra que o uso de telas digitais pode atrasar o desenvolvimento de determinadas habilidades nas crianças. Os bebês que passam mais tempo diante desses aparelhos podem ter mais dificuldade em se comunicar, socializar ou resolver problemas do que os que tinham o uso restrito.

Especialistas em várias áreas, como da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), desaconselham o uso desses aparelhos para menores de 2 anos.

A educadora infantil e fonoaudióloga sul-mato-grossense, Daniela Bender Morandi, orienta os pais sobre o desenvolvimento da fala das crianças, desde o momento em que saem da maternidade. Ela explica, inclusive, como os pais podem estimular de forma saudável a fala dos filhos. "As crianças começam a desenvolver a fala por volta dos 12 meses as criancinhas nomeiam ou pedem algo. É esperado algo em torno de 5 à 10 palavras. Começa desde que o bebê vem da maternidade. É realmente um processo de enriquecimento verbal por estimulação auditiva, visual, olfativa e cinestésica. Com isso, todas as atitudes e também omissões dos pais são refletidas no desenvolvimento da criança", explicou.

Daniela explicou também sobre o processo de balbucio das palavras para os pequenos. "O papel dos pais é fundamental, pois é eles que dão o suporte emocional/afetivo, a significação dos sons que ela emite, gerando no ser em formação a idéia do retorno, do feed back. É como a criança dizendo: "ah, então quando eu faço PÁ, meu pai fica feliz, sorri e me abraça.... acho que vou fazer isso de novo".

A fonoaudióloga aconselha que crianças que apenas apontam algo sem dizer palavras sejam estimuladas pelos pais. "Dar somente o que a criança aponta, sem exigir dela algum som pelo menos, dependendo da idade e do desenvolvimento dela pode ser ruim". Falou.

Quando questionada, qual o principal erro que os pais cometem e que atrapalham no desenvolvimento da fala dos filhos, Daniela Bender cita o exemplo anterior de não exigir que o filho fale quando quer algo. "Tudo isso sem discernimento do que a criança está precisando naquele momento, que às vezes é até mesmo um "não". Pensam em fazer tudo em nome de não fazê-lo "sofrer", não fazê-lo chorar. Esta atitude adulta, de não permitir aos filhos o contato com as frustrações, inerentes ao ser humano, eu vejo como uma das atitudes mais perniciosas que existem hoje em dia, tanto para o desenvolvimento da linguagem quanto para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo", finalizou a fonoaudióloga.

