Corpo de bebê é encontrado em rio e pais são suspeitos pela morte

Marya Eduarda Lobo, com informações do G1

O corpo de um bebê de 6 meses foi encontrado dentro de um poço em Tabaporã, na noite de quarta-feira (9), a 643 km de Cuiabá (MT). Os pais da vítima são os suspeitos de matar a menina, ocultar o corpo e fugir.

Testemunhas disseram ter visto os suspeitos perto do rio Serreno, com um carrinho de bebê, mas não afirmado se a criança estava ou não no carrinho. Mais tarde, eles foram vistos sozinhos e sem o carrinho, pedindo carona na estrada, apenas com mochilas. O casal foi localizado e preso em Jataí – Goiás. O crime teria acontecido no dia 27 de dezembro.

A família morava com o bebê em Tabaporã e, segundo o Conselho Tutelar, os pais já haviam sido denunciados por maus-tratos.

Segundo o Conselho, a menina chegou a morar em um abrigo da cidade aos 3 meses de vida. Mas, os pais entraram na justiça e conseguiram a guarda da filha. Vizinhos denunciaram os pais novamente na última semana. Eles afirmaram que a casa onde a família morava estava abandonada.

De acordo com a polícia, testemunhas afirmaram que o pai da criança disse que deixaria a cidade às presas e pediu que colocassem fogo nas coisas do bebê.

Logo após a denúncia, a equipe da Polícia Civil de Tabaporã iniciou as investigações, identificando testemunhas que contribuíram com informações sobre o caso. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados pela polícia para fazerem buscas no rio. Mas o corpo só foi encontrado após os suspeitos indicarem o local.

O carrinho da criança foi encontrado às margens do rio.

Deixe seu Comentário

Leia Também