Bebê morre ao se afogar em balde com água

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Uma bebê de 1 anos, identificada como Vitória Lorraine Souza dos Anjos, morreu na segunda-feira (23) depois de se afogar em um balde de água, enquanto a mãe limpava a casa na Sitioca Campo Belo, em Dourados.

Segundo o Dourados News, a mãe da bebê fazia faxina na casa junto com o enteado de 11 anos, a menina e outros dois menores, de 5 e 6 anos. Em meio a distração ela deixou o balde com água próximo ao tanque e se deslocou para outro cômodo. Quando retornou, avistou Vitória com as pernas para cima e a cabeça no objeto.

A mãe correu para socorrer a menina e notou que ela estava desacordada e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a reanimar Vitória que morreu a caminho do Hospital da Vida

O caso foi denunciado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também