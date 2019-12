Família morre afogada e bombeiros buscam corpo da terceira irmã

Sarah Chaves, com informações do Portal Palotina

A busca pelo terceiro corpo do afogamento na praia do sol, continua nesta segunda-feira (2). As vítimas são Marcos Roberto de Campos, 47 anos, e seus filhos trigêmeos, duas meninas e um menino de 13 anos, que morreram afogados no Rio Paraná, enquanto nadavam próximo ao Porto Izabel, uma área considerada perigosa.

O primeiro corpo a ser encontrado foi Marcos, na madrugada de domingo (1°). Os corpos dos irmãos Jiovani e Bruna já foram encontrados, localizados cerca de 70 metros um do outro, numa distância de aproximadamente 200 metros de onde ocorreram os afogamentos. As buscas por Bianca serão realizadas hoje.

A família havia desaparecido na tarde de sábado (30). Cinco pessoas estavam no local, além do pai, e os trigêmeos, o filho mais velho conseguiu se salvar e foi resgatado por uma embarcação.

O local onde ocorreram as quatro mortes por afogamento, conhecido como Praia do Sol, aparece quando o nível do rio Paraná está baixo, então essas pequenas praias se formam e acabam atraindo turistas e moradores próximos.

O trabalho de buscas é realizado pelo Corpo de Bombeiros de Mundo Novo/MS e Guaíra/PR, além da Marinha do Brasil e Polícia Federal. As circuntâncias em que houve o afogamento serão investigadas pela Polícia Civil

