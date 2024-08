Bebê de 1 ano morre ao ser estuprado na fronteira

Uma bebê, de apenas 1 ano e 4 meses, morreu após ter sido estuprado. O caso aconteceu na cidade de Encarnación, Itapúa, no Paraguai. Por suspeita no crime, os pais e a avó materna da criança foram presos durante o domingo (25).

Conforme o site local Última Hora, os pais levaram a menina de táxi até o Hospital Coronel Bogado, dizendo que ela teria passado mal depois de ‘tirar uma soneca’. Porém, a pequena já estava sem sinais vitais há algumas horas.

Em comunicado à Rádio Chaco Boreal, o promotor do Ministério Público, Rodolfo Colmán, confirmou que a menina foi estuprada. ““O patologista com toda a confiança do mundo disse que a causa da morte foi abuso sexual. Eu estava investigando e isso existe, a conclusão a que ele chegou é que desmaiou devido ao sofrimento que sentiu naquele momento”.

Por conta disso, as autoridades realizaram uma operação policial em um bordel, localizado perto da Ponte Santa María, onde encontraram algumas provas do crime, como um lençol com manchas escuras que pareciam ser de sangue, preservativos usados, quatro câmeras de circuito fechado e uma bolsa com conteúdo suspeito.

Por conta da situação, os pais da criança Gilberto Rubén Parris Argüello, 22 anos, Elena Beatriz Marchaki Esteche, 27 anos, e a avó materna, Jorgelina Salvadora Esteche, 50 anos, foram presos. Além disso, o dono do bordel Ángela García, 65 anos, e Rolando Antonio Flores Arrúa, 38 anos, também foram detidos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

