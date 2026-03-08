Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis

Um bebê de quatro meses foi socorrido com vários ferimentos após ser agredido dentro de casa, na noite de sábado (7), no Jardim Inápolis, em Campo Grande. O pai da criança, de 26 anos, foi preso em flagrante suspeito de espancar o próprio filho. O bebê foi levado em estado grave para a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada depois que familiares perceberam que o bebê apresentava várias lesões pelo corpo. Quando os policiais chegaram à casa, encontraram a criança enrolada em uma coberta, já com hematomas visíveis. A suspeita surgiu após a irmã do bebê, uma menina de 5 anos, correr até familiares chorando e dizendo que o pai estava batendo no irmão e que também havia dado um tapa nela.

Ao ver a situação, os tios retiraram o bebê da casa e acionaram o socorro. A criança foi atendida por uma equipe do Samu e levada para a Santa Casa, acompanhada por uma tia. Segundo o registro policial, o bebê tinha vários hematomas nas costas, no braço esquerdo e no rosto, além de marcas de mordida no peito e ferimentos na boca, olhos, nariz e orelha.

O pai da criança foi encontrado dentro da residência e acabou preso. Conforme relatos de testemunhas, ele teria usado drogas e ingerido bebida alcoólica antes das agressões. A mãe estava trabalhando no momento do ocorrido e acomapnha o bebê no hospital.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o suspeito foi levado para as providências legais.

