Polícia

Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis

A criança e a irmã de cinco anos que também foi agredida, foram socorridas pelos tios

08 março 2026 - 09h40Sarah Chaves

Um bebê de quatro meses foi socorrido com vários ferimentos após ser agredido dentro de casa, na noite de sábado (7), no Jardim Inápolis, em Campo Grande. O pai da criança, de 26 anos, foi preso em flagrante suspeito de espancar o próprio filho. O bebê foi levado em estado grave para a Santa Casa. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada depois que familiares perceberam que o bebê apresentava várias lesões pelo corpo. Quando os policiais chegaram à casa, encontraram a criança enrolada em uma coberta, já com hematomas visíveis. A suspeita surgiu após a irmã do bebê, uma menina de 5 anos, correr até familiares chorando e dizendo que o pai estava batendo no irmão e que também havia dado um tapa nela. 

Ao ver a situação, os tios retiraram o bebê da casa e acionaram o socorro. A criança foi atendida por uma equipe do Samu e levada para a Santa Casa, acompanhada por uma tia. Segundo o registro policial, o bebê tinha vários hematomas nas costas, no braço esquerdo e no rosto, além de marcas de mordida no peito e ferimentos na boca, olhos, nariz e orelha. 

O pai da criança foi encontrado dentro da residência e acabou preso. Conforme relatos de testemunhas, ele teria usado drogas e ingerido bebida alcoólica antes das agressões. A mãe estava trabalhando no momento do ocorrido e acomapnha o bebê no hospital.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o suspeito foi levado para as providências legais.

