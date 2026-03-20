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Bebê morre após quadro respiratório e suspeita de broncoaspiração em Campo Grande

Menino era prematuro e estava sob cuidados de mulher em processo de adoção

20 março 2026 - 18h11Vinicius Costa e Brenda Assis    atualizado em 20/03/2026 às 18h16
Vítima foi levada ao CRS CoophavilaVítima foi levada ao CRS Coophavila   (Brenda Assis)

Bebê, de três meses, morreu durante a manhã desta sexta-feira, dia 20, após dar entrada com quadro delicado de saúde na CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, em Campo Grande.

A criança estava sob os cuidados de uma mulher que relatou estar em processo de adoção. A mãe biológica do menino teria deixado a cidade e retornado para o Estado do Pará no dia 17 de março, deixando a vítima sob cuidados da mulher, que 'parente de terceiro grau'.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher explicou que durante a madrugada, o bebê apresentou quadro febril e choro fraco, gemência, além de mamar pouco no período da manhã.

Assim, ela pediu ajuda para uma amiga e encaminhou a vítima até a unidade de saúde, onde chegou com sinais de insuficiência respiratória, incluindo cianose e extremidades frias. Durante o atendimento médico, houve tentativa de reanimação, mas o bebê não suportou e teve o óbito declarado no começo da tarde desta sexta.

O relatório aponta suspeita de insuficiência respiratória aguda por broncoaspiração como causa do óbito, que será confirmada por exames periciais. Ainda segundo o registro, a criança era prematura e apresentava histórico de saúde delicada.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado pela Polícia Civil.

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