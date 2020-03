Boliviana com suspeita de coronavírus é barrada em ônibus na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Uma passageira boliviana, não identificada, diagnosticada com suspeito de coronavírus em São Paulo foi barrada em um ônibus na entrada de Corumbá, durante a noite dessa quinta-feira (19).

A situação gerou tumulto, mobilizou servidores da saúde, Corpo de Bombeiros e terminou com a orientação de que todos os passageiros fiquem de quarentena.

A mulher, de origem boliviana, estava sendo tratada em São Paulo por ter apresentado os sintomas da doença. Mesmo com a orientação de não viajar ela embarcou no coletivo e estava à caminho da Bolívia.

Contudo, durante o trajeto a Secretaria de Saúde de Corumbá foi informada da situação e parou o ônibus no portal da cidade. Do local, ele foi conduzido até em frente a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido ao tumulto causado pela situação, foi solicitado apoio dos militares do 3° Grupamento de Bombeiros, que em seguida escoltaram o coletivo até o pátio do quartel, onde foi coletado o sangue da mulher para realização de exames.

Do quartel, ela foi encaminhada de ambulância para a Bolívia. Os demais passageiros do ônibus foram cadastrados e orientados sobre os cuidados que devem ser tomados, devido ao risco de terem se contaminado com coronavírus, incluindo a necessidade de se manterem em quarentena.

O número de pessoas que haviam no ônibus não foi divulgado. Após as ações adotadas pela vigilância sanitária de Corumbá, eles foram transferidos para outro ônibus da mesma empresa até a rodoviária da cidade.



