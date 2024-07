Bombeiros encontram corpo carbonizado após casa pegar fogo em sítio

O Corpo de Bombeiros encontrou, na madruga deste sábado (13), um corpo carbonizado dentro da casa em um sítio localizado na BR-376, entre os municípios de Jatei e Glória de Dourados.

Segundo o portal MS News, o dono da propriedade afirmou que não tinha funcionários no local na hora do incêndio. Ainda não foi possível definir uma identidade para a vítima.

A polícia científica foi acionada e realizou os levantamentos. No local, os agentes encontraram uma bicicleta de cor vermelha, sem dono.

O caso sengue sendo investigado.

