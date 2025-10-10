Bombeiros salvam bebê engasgado com leite materno em Corumbá

Um bebê, de apenas 3 meses de vida, foi salvo da morte por bombeiros do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá enquanto engasgava. O caso aconteceu na Avenida Rio Branco, localizada na região do Bairro Universitário, durante a tarde de quinta-feira (9).

Conforme as informações divulgadas, o pai da criança chegou em desespero no quartel pedindo por socorro, pois sua filha estava engasgada com leite materno, já desfalecendo.

Diante da situação, eles pegaram a pequena dos braços da mãe e deram inicio as manobras de reanimação, fazendo o bebê desengasgar. Após a avaliação inicial e estabilização, a equipe realizou o encaminhamento da vítima ao Pronto-Socorro de Corumbá, para atendimento médico e acompanhamento especializado.

A genitora já estava fazendo a mesma manobra, o que ajudou no sucesso do resgate.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também