Bombeiros salvam criança de afogamento em rio de Corumbá

Criança, de 2 anos, que se afogou na região do Paraguai-Mirim, em Corumbá, foi salva na manhã desta segunda-feira, dia 29, pelo Corpo de Bombeiros.

Os militares foram acionados para atuarem na ocorrência e ao retirarem a vítima da água, conseguiram reverter o quadro inicial de inconsciência, com manobras de reanimação cardiopulmonar.

Segundo informações da corporação, a menina foi encaminhada de barco em direção à área urbana e ao chegarem no Porto Geral de Ladário, foi atendida por uma equipe de emergência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deu sequência ao atendimento e encaminhou a criança até o Pronto-Socorro de Corumbá, onde permanece internada.

Familiares não souberam identificar por quanto tempo a criança permaneceu submersa no rio.

"O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da vigilância constante de crianças em ambientes aquáticos, especialmente em áreas ribeirinhas, e orienta que, em qualquer situação de emergência, o socorro seja acionado imediatamente pelo 193, priorizando sempre a preservação da vida", diz a nota dos Bombeiros.

