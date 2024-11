Brasileira é presa em Malta com mais de R$ 800 mil em droga no estômago

A jovem brasileira Tainara Fernandes, de 22 anos, foi presa no domingo (3) no Aeroporto Internacional de Malta, no Sul da Europa, com 66 cápsulas de cocaína, que totalizavam 1kg e estavam avaliadas em 130 mil euros, cerca de R$ 802 mil, dentro do estômago.

Segundo o portal de notícias locais Malta Independent, os agentes notaram que a brasileira estava se comportando de forma suspeita, até mesmo tentando fugir no momento em que viu os policiais se aproximando.

Ela foi detida e um raio-x revelou que ela estava carregando drogas. A brasileira foi transferida para o Hospital Mater Dei, onde a polícia constatou que ela possuía aproximadamente 1 kg de cocaína escondida.

Natural de Goiás, Tainara atuava como assessora na Secretaria de Assistência Social da prefeitura de Abadiânia até o dia 1º de novembro, dois dias antes de ser detida com a droga no aeroporto europeu.

Em um comunicado, a gestão do município goiano confirmou a informação, mas não detalhou o motivo do desligamento. "Esclarecemos ainda que a referida profissional prestou serviços na prefeitura entre janeiro e outubro de 2024, não mantendo nenhum vínculo com o município desde a data de sua exoneração", diz a nota.

Em uma nota, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, informou que está à disposição para prestar a assistência consular necessária, mas afirmou que não divulga informações sobre casos específicos de assistência a cidadãos brasileiros.

