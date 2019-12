Brasileiro do "Sindicato dos Assassinos" é morto pelo PCC

Da Redação, com informações do Porã News

O brasileiro Fábio Augusto Rodrigues, 42 anos, acusado por cerca de 20 homicídios em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai foi assassinado na Penitenciária Regional de Concepción, por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O assassinato ocorreu na tarde de quarta-feira (18), depois de uma confusão no interior do presídio.

Fábio, ou “Fabinho” como era conhecido teria se envolvido em uma briga com membros do PCC, facção a qual ele fazia parte, e foi apunhalado com golpes de faca várias vezes. Ele ainda chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Regional de Concepción.

A vítima do homicídio não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o Porã News na noite de terça feira um outro detento já tinha sido esfaqueado no interior da mesma penitenciária. Júlio César Torres foi socorrido e sobreviveu ao ataque.

Fabinho era integrante do “Sindicato dos Assassinos”, um grupo que atuava na fronteira desde 2005 e que quase todos seus membros foram presos, morreram ou fugiram da região depois de desavenças internas e de ações policiais.

