Acusados de matar integrante de facção criminosa, serão julgados nesta quarta

O Tribunal do Júri em Campo Grande jugará em sessão desta quarta-feira (11), os réus envolvidos em rivalidade entre facções criminosas, Wellington Felipe dos Santos Silva e Mackson Ferreira dos Santos, acusados do homicídio de John Hudson dos Santos Marques, conhecido como o "John John".

A vítima foi torturada e acusada de envolvimento com a facção criminosa do Comando Vermelho. A primeira audiência sobre o caso de sequestro e execução de John Hudson, aconteceu na terça-feira (3), na 2ª Vara do Tribunal do Júri, no plenário maior do Tribunal do Júri.

Durante a audiência foram ouvidos seis acusados pelo crime e nove testemunhas de acusação.

Caso

John teria sido sequestrado por volta das 23 horas, do dia 13 de fevereiro de 2018, no Residencial Búzios, e conduzida até um barraco no bairro Mário Covas.

De acordo com as investigações, a vítima foi acusada de envolvimento com a facção rival ao PCC, denominada Comando Vermelho (CV), sendo mantido em cárcere privado em um barraco localizado no Jardim Canguru, em Campo Grande.



A morte foi comandada por integrantes da facção de dentro do sistema carcerário. A vítima foi decapitada

