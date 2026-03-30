Briga de irmãos termina com um preso e outro gravemente ferido no Coophatrabalho

Um homem de 39 anos ficou ferido após uma briga com o irmão de criação na noite de domingo (29), no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h para atender a uma denúncia de vias de fato. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída na calçada, com sangramento no rosto e sinais de confusão mental.

Testemunhas informaram que ele havia se envolvido em uma luta corporal com outro homem, que estava em uma casa em frente ao local. Os policiais entraram no imóvel e encontraram o segundo envolvido de 30 anos.

À polícia, o suspeito disse que os dois moram na mesma residência e têm relação de irmãos de criação. Segundo ele, ambos ingeriam bebidas alcoólicas com outras pessoas antes da confusão. Ele contou que, ao retornar para casa após sair para comprar mais bebidas, foi recebido com agressões, como mordidas e arranhões, e reagiu.

Com os ferimentos, a vítima precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada à Santa Casa, onde passou por atendimento médico.

Já seu irmão não apresentava lesões que necessitassem de atendimento imediato e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o caso foi registrado como lesões corporais recíprocas.

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