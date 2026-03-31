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Briga entre caminhoneiros termina com feridos a faca e golpes de taco em Campo Grande

Os dois envolvidos trabalham na mesma transportadora

31 março 2026 - 15h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma briga entre dois caminhoneiros terminou com ambos feridos na noite desta segunda-feira (30), no Bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h para atender a situação em um posto da transportadora Kátia Locatelli. No local, equipes de resgate já prestavam atendimento às vítimas.

Um dos envolvidos sofreu um corte no braço esquerdo provocado por faca e precisou levar 12 pontos. Ele foi encaminhado para a UPA Moreninhas, onde recebeu atendimento e foi liberado.

Já o outro caminhoneiro teve ferimentos no peito, com cerca de 10 centímetros, além de uma lesão na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, onde passaria por exames.

Ainda conforme o registro policial, um dos envolvidos relatou que estava ao lado do caminhão quando foi abordado pelo outro homem, que teria começado a perturbá-lo. Após pedir para que o colega se retirasse, a vítima afirmou ter sido empurrado, o que deu início à briga.

Durante a confusão, o suspeito teria atingido o caminhoneiro com uma facada no braço. Em seguida, para se defender, ele pegou um taco de beisebol na cabine do caminhão e revidou, atingindo o outro homem com golpes na cabeça e no peito.

A faca usada na agressão foi encontrada próxima ao caminhão, enquanto o taco foi localizado com um terceiro homem, a cerca de 150 metros do local. Os objetos foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

Os dois envolvidos trabalham na mesma transportadora. A vítima foi levado à delegacia após ser liberado da unidade de saúde, enquanto o suspeito permaneceu sob cuidados médicos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

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