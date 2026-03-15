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Briga entre irmÃ£os termina com um esfaqueado e em estado grave em SidrolÃ¢ndia

NÃ£o Ã© a primeira vez que os irmÃ£os brigam dessa forma

15 marÃ§o 2026 - 11h11Vinicius Costa
Vítima foi socorrida pelo Corpo de BombeirosVÃ­tima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (Babalizando MS)

Briga entre irmãos durante a madrugada deste domingo, dia 15, terminou com um esfaqueado e sendo socorrido em estado grave no bairro Diva Nantes, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

A confusão começou inicialmente com uma discussão, porém, a situação evoluiu e os dois acabaram trocando agressões físicas, até um deles ser atingido por golpes de faca.

Segundo informações do portal Babalizando MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento a vítima, encaminhando-a para o Hospital Elmíria Silvério Barbosa.

Ainda conforme o site local, não é a primeira vez que os irmãos brigam dessa forma. Em agosto do ano passado, eles também se envolveram em uma briga e ambos terminaram feridos.

A Polícia Militar esteve no local e encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil.

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