Briga entre senegaleses termina com um esfaqueado em Campo Grande

Senegalês de 35 anos, se envolve em briga e acaba esfaqueado na noite deste domingo (9), no bairro Amambaí em Campo Grande. Ele acabou sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teria começado por volta das 22h30, e ele teria sido ferido por outro senegalês com quem mora com ele.

A vítima foi encontrada caída na calçada perto de sua casa com ferimentos de arma branca. A polícia foi acionada, mas a vítima não soube dizer os motivos para a briga que. O homem foi atendido pelos bombeiros e logo em seguida foi levado para a Santa Casa consciente e orientado. O autor não foi encontrado no local.

