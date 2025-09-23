Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Briga por chave faz jovem perder o controle e quebrar carro do padrasto em Campo Grande

A vítima detalhou ter tido um prejuízo de R$ 6 mil

23 setembro 2025 - 18h41Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Homem, de 46 anos, teve a moto e o carro danificados pelo enteado, de 23 anos, durante uma briga ocorrida na manhã de segunda-feira (22), na Rua Madre de Deus, região do Bairro Taquarussu, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima contou que o rapaz é usuário de drogas. Ontem, o suspeito chegou em casa e deixou a moto estacionada na rua, com a chave no contato. Para evitar que o veículo fosse roubado, o homem guardou a chave dentro de casa.

Momentos depois, o jovem chegou irritado dando início a uma briga com o padrasto, enquanto exigia a devolução da chave. Devido à grande agitação do rapaz, ele foi tirado para fora do imóvel, quando passou a quebrar os vidros do Volkswagen Gol e da moto do padrasto.

A Polícia Militar foi então acionada, encaminhando os dois para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a vítima detalhou ter tido um prejuízo de aproximadamente R$ 6 mil.

Os fatos foram registrados como dano e vias de fato.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
Crianças são atropeladas por motociclista na saída da escola no Nova Lima
Samurai da Moreninha? Homem é preso por usar facão para ameaçar populares na Capital
Polícia
Samurai da Moreninha? Homem é preso por usar facão para ameaçar populares na Capital
Motociclista morre dois dias depois de sofrer grave acidente em Nova Andradina
Polícia
Motociclista morre dois dias depois de sofrer grave acidente em Nova Andradina
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Trânsito
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Idoso é encontrado morto por criança em terreno baldio de Sidrolândia
JD1TV: Vídeo mostra caminhão causando engavetamento na Consul Assaf Trad
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra caminhão causando engavetamento na Consul Assaf Trad
O caso aconteceu na segunda-feira
Polícia
Cachorro é atropelado e deixado na rua agonizando até morrer em Nova Andradina
O fatos aconteceram no domingo
Polícia
Servente de pedreiro é esfaqueado pelo patrão ao cobrar diárias não pagas em Três Lagoas
JD1TV AGORA: Caminhão causa engavetamento grave com 9 veículos na Consul Assaf Trad
Polícia
JD1TV AGORA: Caminhão causa engavetamento grave com 9 veículos na Consul Assaf Trad
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital