Briga por chave faz jovem perder o controle e quebrar carro do padrasto em Campo Grande

Homem, de 46 anos, teve a moto e o carro danificados pelo enteado, de 23 anos, durante uma briga ocorrida na manhã de segunda-feira (22), na Rua Madre de Deus, região do Bairro Taquarussu, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima contou que o rapaz é usuário de drogas. Ontem, o suspeito chegou em casa e deixou a moto estacionada na rua, com a chave no contato. Para evitar que o veículo fosse roubado, o homem guardou a chave dentro de casa.

Momentos depois, o jovem chegou irritado dando início a uma briga com o padrasto, enquanto exigia a devolução da chave. Devido à grande agitação do rapaz, ele foi tirado para fora do imóvel, quando passou a quebrar os vidros do Volkswagen Gol e da moto do padrasto.

A Polícia Militar foi então acionada, encaminhando os dois para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a vítima detalhou ter tido um prejuízo de aproximadamente R$ 6 mil.

Os fatos foram registrados como dano e vias de fato.

