Brutal: Homem foi morto com mais de 50 facadas pelo ex da atual mulher em MS

Morto a facadas pelo ex da namorada, Denis Corrêa de Melo, de 38 anos, foi atingido com mais de 50 golpes de faca e teve todos os dentes quebrados, na quarta-feira (5), em Nova Andradina. O suspeito Guilherme Nascimento de Souza, de 23 anos, fugiu após o crime e segue foragido.

Conforme o Jornal da Nova, durante os golpes contra o rapaz, a lâmina da faca chegou a quebrar dentro do corpo da vítima. Tudo começou quando o suspeito chegou na residência de Denis e logo jogou o Chevrolet Corsa Classic no portão do imóvel e foi em direção à vítima, que estava dentro da casa.

Vítima e suspeito trocaram agressões físicas, mas o acusado conseguiu desferir várias facadas contra o jovem, que acabou morrendo pelo local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar preservou o local até a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de necrópsia antes de ser liberado para a família realizar velório e sepultamento. A mulher que estaria se relacionando com Denis foi ouvida na delegacia.

