"Bugão" é encontrado morto com sinais de espancamento

Wagner Sebastião Santos Haack, 27 anos, conhecido como “Bugão” foi encontrado morto com as mãos amarradas, uma corda no pescoço e sinais de espancamento em uma mata nesta quinta-feira (18) em Dourados.

Segundo informações do 94 FM Dourados, o corpo do jovem já estava com os olhos bastante inchados e com sangue saindo pela boca, nariz e orelha.

Ele estava enrolado em três lençóis, ao lado de uma árvore. O corpo foi encontrado por moradores que passaram pela rua.

Ainda de acordo com o site, o homem teria matado uma idosa em 2012 no distrito de Carumbé, em Itaporã, cidade em que ele morava.

A polícia civil, a perícia e investigadores estiveram no local. A polícia ainda não informou o motivo da morte e não identificou nenhum suspeito pelo assassinato.

