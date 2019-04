Motorista é encontrado morto com 14 facadas

Um homem identificado como Valério Encina, 47 anos, foi encontrado morto com 14 facadas dentro de um veículo Ford Fiesta na manhã desta quinta-feira (18). O carro estava na rua Clineu da Costa Morais, Jardim Leblon.

Informações do boletim de ocorrência, constam que um motorista de aplicativo teria passado pela via, ainda de madrugada e percebeu o homem dentro do carro, ao verificar constatou que o mesmo estava ferido e acionou a Polícia Militar e socorro médico.

A vítima teria sido atingida com quatro facadas no braço esquerdo, oito na região torácica e duas na região do pescoço e face.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas, a vítima já estava sem vida. O companheiro dele 42 anos, chegou ao local e informou que os dois conviviam há 15 anos. Valério teria saído de casa por volta das 4h da madrugada para comprar bebida alcoólica, mas não retornou.

A Polícia Civil investiga o caso e até o momento a hipótese levantada é que o condutor tenha sido ferido em outro local. Equipes da Perícia Técnica estiveram na via, fazendo procedimentos de praxe como recolhimento de provas e demais verificações.

Imagens de câmeras de monitoramento da região serão captadas para identificação do assassino.

O caso foi acompanhado pelo delegado Lucas Caires, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

Deixe seu Comentário

Leia Também