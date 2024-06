Cachorro é resgatado após ser encontrado com as patas quebradas em Dourados

Um caso de maus-tratos contra um cachorro foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, durante o final de semana. O animal estava com as patas da frente quebradas.

Conforme as informações do site Dourados News, o cachorro foi encontrado ferido em frente a uma empresa localizada na BR-163, na região do Parque das Nações, durante a tarde de sábado (15).

Uma cuidadora de animais, responsável pelo resgate, levou o cachorro a uma clínica veterinária, onde exames confirmaram as fraturas.

O caso foi registrado como maus-tratos e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo ato.

