CadÃ¡ver em avanÃ§ado estado de decomposiÃ§Ã£o Ã© encontrado em Nova Andradina

O corpo, ainda não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição durante a tarde dessa segunda-feira (18), em uma estrada vicinal na região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. A vítima estaria com as pernas quebras.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, pois um popular havia encontrado o cadáver, caído às margens da estrada.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, responsáveis por apontar que a pessoa estava com uma das pernas quebradas. A respeito do avançado estado de decomposição, acredita-se que o corpo estava no local há cerca de três dias.

Depois das análises iniciais, o cadáver foi recolhido e o caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais do município.

