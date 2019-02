Caminhão com reboque clonado é apreendido pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quarta-feira (27), no km 33 da BR-163 em Eldorado/MS, um caminhão com reboque clonado. O motorista de 30 anos foi preso.

Durante fiscalização a equipe da PRF deu ordem de parada a um caminhão com placas de Foz do Iguaçu/PR e um reboque com placas aparentes de Verde Mauá/SP.

O condutor entregou os documentos e em vistoria os agentes observaram adulteração nos sinais de identificação do reboque.

O motorista foi detido e encaminhado, juntamente com o reboque, para a Delegacia de Polícia Civil em Eldorado/MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também