Menu
Menu Busca sexta, 06 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

CaminhÃ£o que transportava leitÃµes sai da pista e tomba em MS

As causas do acidente ainda sÃ£o apuradas pelas autoridades

06 marÃ§o 2026 - 13h25Da redaÃ§Ã£o

Um caminhão baú carregado com leitões tombou na tarde de quinta-feira (5) na rodovia que liga os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro, na região Norte de Mato Grosso do Sul. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo saiu da pista, parando em uma área de lavoura às margens da estrada.

O caminhão fazia parte de um comboio com três veículos que transportavam porcos jovens para granjas da região. Com o tombamento, vários animais morreram no local devido ao impacto, enquanto outros ficaram feridos. Alguns leitões que sobreviveram ficaram espalhados pela vegetação próxima ao ponto do acidente.

As causas do acidente ainda são apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número total de animais mortos ou resgatados.

O estado de saúde do motorista também não foi divulgado pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Depac Dourados
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de estuprar menino de 4 anos em Dourados
Homem é preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema
PolÃ­cia
Mulher Ã© esfaqueada pelo ex durante conversa em Ivinhema
Liliane ficou internada desde o dia 3 de março
PolÃ­cia
Morre mulher espancada a marteladas por subtenente dos Bombeiros em MS
Delegacia de Ivinhema
PolÃ­cia
Mulher Ã© esfaqueada pelo ex-marido apÃ³s encontro em Ivinhema
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
PolÃ­cia
Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar matar a ex com golpes de martelo em Campo Grande
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Foto: Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica tira das ruas mais de 100 kg de drogas em Campo Grande e prende suspeito
Homem é preso após estuprar a ex e matar filho dela de 11 anos
PolÃ­cia
Homem estupra a ex-namorada, mata o filho dela e esfaqueia a avÃ³ da crianÃ§a
Atualmente, Liliane está internada no Hospital da Vida, em Dourados
PolÃ­cia
Mulher atacada com marteladas por militar dos Bombeiros tem piora no estado de saÃºde em MS

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs