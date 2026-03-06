CaminhÃ£o que transportava leitÃµes sai da pista e tomba em MS

Um caminhão baú carregado com leitões tombou na tarde de quinta-feira (5) na rodovia que liga os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro, na região Norte de Mato Grosso do Sul. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo saiu da pista, parando em uma área de lavoura às margens da estrada.

O caminhão fazia parte de um comboio com três veículos que transportavam porcos jovens para granjas da região. Com o tombamento, vários animais morreram no local devido ao impacto, enquanto outros ficaram feridos. Alguns leitões que sobreviveram ficaram espalhados pela vegetação próxima ao ponto do acidente.

As causas do acidente ainda são apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número total de animais mortos ou resgatados.

O estado de saúde do motorista também não foi divulgado pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

