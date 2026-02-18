Motorista é preso com frascos de tirzepatida contrabandeados em Ponta Porã

Motorista, de 41 anos, foi preso durante a noite desta terça-feira, dia 17, carregando 135 frascos de tirzepatida contrabandeados em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. Os medicamentos são usados para emagrecimento e tratamento de diabete tipo 2.

Ele adquiriu os produtos no Paraguai e a intenção era levar medicamento até Campo Grande, onde ele revenderia por meio de plataformas digitais.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, a Polícia Militar realizava abordagem a uma motocicleta, quando o suspeito, conduzindo um Ford Fiesta, se aproximou do bloqueio e, ao perceber os militares, retornou bruscamente e tentou fugir.

Foi iniciado um acompanhamento tático e durante o percurso, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da estrada vicinal. No veículo, além dos frascos de tirzepatida, haviam cinco robôs aspiradores, dez aparelhos celulares de diversas marcas e 390 caixas de perfumes importados.

Ele confessou a retirada dos produtos em Pedro Juan Caballero. Ele recebeu voz de prisão por contrabando e descaminho.

O homem e toda a mercadoria foram encaminhados para Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã

