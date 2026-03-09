Caminhoneiro suspeito de cometer assassinato em Itaquirai é preso pela PRF

Douglas Augusto Wink, de 34 anos, apontando como principal suspeito de um crime de homicídio cometido em Itaquirai, cujo nome do homem não foi divulgado, foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no sábado, dia 7.

Autoridades trocaram informações a respeito do crime e identificaram o caminhão que o suspeito dirigia, localizando-o na MS-164, próximo a Cabeceira do Apá.

A Polícia Rodoviária Federal passou também a realizar movimentos pelas rodovias e conseguiu abordar Douglas, que confessou o crime, mas não revelou detalhes.

Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Ponta Porã.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também