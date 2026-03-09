Caminhoneiro suspeito de cometer assassinato em Itaquirai é preso pela PRF

Douglas Augusto Wink, de 34 anos, apontando como principal suspeito de um crime de homicídio cometido em Itaquirai, cujo nome do homem não foi divulgado, foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no sábado, dia 7.
Autoridades trocaram informações a respeito do crime e identificaram o caminhão que o suspeito dirigia, localizando-o na MS-164, próximo a Cabeceira do Apá.
A Polícia Rodoviária Federal passou também a realizar movimentos pelas rodovias e conseguiu abordar Douglas, que confessou o crime, mas não revelou detalhes.
Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Ponta Porã.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Leise foi enforcada e empurrada em discussão com marido em Anastácio
Polícia
Padrasto é preso tentando estuprar enteada no banho em Naviraí
Polícia
Após levar tiro, homem procura atendimento no Hospital Regional em Campo Grande
Polícia
Ministério Público manda apreender imagens do CCZ em meio à denúncia de 'extermínio'
Polícia
Mulher é agredida, reage e mata companheiro a facadas em Guia Lopes da Laguna
Polícia
Homem é preso sob a suspeita de matar mulher carbonizada em Paranhos
Polícia
VÍDEO: Discussão motivou assassinato de homem a pauladas em Campo Grande
Polícia
Idoso vira réu por cometer três estupros contra crianças em Laguna Carapã
Polícia
Bebê espancado pelo próprio pai está fora de risco em Campo Grande
Polícia