Caminhonete quebra na BR-060 e é atingida por carreta entre Paraíso das Águas e Camapuã

Uma caminhonete foi atingida por uma carreta após pane elétrica na BR-060, entre Paraíso das Águas e Camapuã na noite de segunda-feira (6).

Segundo informações do portal BNC Notícias, uma caminhonete modelo F1000 seguia pela rodovia quando apresentou problemas mecânicos e parou na pista. Em seguida, uma carreta que trafegava logo atrás, no mesmo sentido, acabou colidindo na traseira do veículo.

Ainda conforme apurado, com o impacto, os dois veículos foram arremessados para fora da pista, resultando em danos materiais e grande susto aos envolvidos. Na caminhonete estavam o motorista e um passageiro, ambos vindos de Camapuã.

Apesar da violência da colisão, não há registro de ferimentos graves até o momento. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, especialmente em relação às condições de sinalização do veículo parado e à visibilidade no trecho durante o período noturno.

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