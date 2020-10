Campo-grandense é preso e multado em R$ 1,5 mil por pesca predatória

Nesta quarta-feira (7) Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Taquarussu, em Anastácio, prenderam um pescador, residente em Campo Grande. A pena por crime ambiental é de um a três anos de detenção.

Ele retornava de uma pescaria ilegal no rio Miranda, na região do Distrito de Águas do Miranda, no município de Bonito e foi abordado em seu Chevrolet S 10, onde foram encontrados em uma caixa isotérmica, sete exemplares de peixes, sendo dois da espécie piapara e cinco da espécie piavuçu, estes cinco, todos abaixo da medida permitida por lei, o que se caracteriza como crime.

Além disso, como só poderia capturar um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranha e não havia piranha entre os peixes, também se caracteriza como crime, tendo em vista que só poderia estar transportando um exemplar de peixe nativo. O pescado e o veículo foram apreendidos.

O infrator (56) foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.500,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

