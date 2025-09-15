Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul

A campo-grandense Gabriela Simões Reis faleceu na noite de domingo (14) na Casa do Estudante, localizada na Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Por conta disso, as aulas na instituição foram suspensas por uma semana.

Conforme nota emitida ainda na noite de ontem, a Frug declarou que Gabriela era acadêmica do curso de Ciências Econômicas. No texto, o coordenador do curso afirmou que a jovem era uma aluna dedicada e que mantinha um bom convivo com colegas e professores.

A diretora do Iceac, professora Audrei Cadaval, afirmou que a perda deixa um “vazio irreparável” e ressaltou o compromisso da unidade em honrar a memória da estudante.

Paralisação das aulas – a portaria publicada pela reitora Suzane Gonçalves, destaca que a decisão de paralisação das aulas nas unidades de Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar, é para que a instituição possa oferecer um espaço de acolhimento e diálogo diante do impacto causado pelas perdas recentes na comunidade acadêmica.

Isso porque a morte de Gabriela é a segunda em menos de um mês na faculdade. No dia 3 de setembro, o estudante Gustavo Ledur, que cursava Ciências Econômicas e residia na Casa do Estudante, também tirou a própria vida.

"A decisão considera o recente contexto de perdas que impactou de forma profunda a comunidade acadêmica, bem como a necessidade de tempo para acolhimento, escuta e cuidado coletivo", diz o texto.

Não chegaram a ser divulgadas informações a respeito de velório e sepultamento da jovem.





Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

