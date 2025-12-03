Menu
Polícia

Campo-grandense tenta atravessar rio Aquidauana a nado e desaparece em Anastácio

Fato aconteceu enquanto ele estava acompanhado do irmão em um dia de folga

03 dezembro 2025 - 14h23Luiz Vinicius
Bombeiros estão empenhados na buscaBombeiros estão empenhados na busca   (Divulgação/Corpo de Bombeiros via O Pantaneiro)
Campo-grandense, de 40 anos, está desaparecido em Anastácio após tentar atravessar o rio Aquidauana a nado, na manhã desta quarta-feira, dia 3. O Corpo de Bombeiros está realizando buscas para tentar localizar a vítima.

O irmão da vítima, de 36 anos, buscou ajuda no quartel da corporação após perceber que o homem estava se afogando. Ele exalava forte odor de álcool no momento em que acionou os militares.

Segundo o site O Pantaneiro, uma militar desceu até à prainha com equipamento de resgate e precisou conter o rapaz, que tentava entrar na água e corria o risco de se afogar. As buscas ganharam reforço com auxílio de outra guarnição.

Ainda conforme o site, o irmão da vítima contou que eles são residentes do bairro Los Angeles, em Campo Grande, e estão na região trabalhando em uma carvoaria.

Durante o dia de folga, ambos resolveram curtir a prainha e tomar bebidas alcoólicas. Foi nesse momento que o homem decidiu atravessar o rio a nado e ao se afogar, desapareceu nas águas.

Equipe de mergulhadores também foi acionada para ajudar nas buscas.

