Cantor é atropelado enquanto socorria motociclista acidentado

O cantor sertanejo Athos Prado foi atropelado por um motorista embriagado na noite de domingo (2), na BR-060, em trecho na entrada da cidade de Rio Verde, em Goiânia, após parar para ajudar um motociclista vítima de outro acidente.

Em entrevista ao portal Splash, Athos contou que voltava de um show em Mato Grosso do Sul quando viu o motociclista caído na beira da rodovia, por volta das 4h da madrugada, e resolveu parar para prestar socorro à vítima. “Nesse meio tempo, isolamos a rodovia com galhos, folhas, cones de uma obra”, detalhou.

Foi por volta desse horário que acontecia a última apresentação da noite em uma casa de shows nas redondezas, onde o cantor também se apresenta. “A gente também canta lá direto. O segundo show acaba às quatro da manhã e o pessoal vai embora pra casa, muitos embriagados, o que é um risco”, disse o cantor.

O motorista que atropelou Athos e outro homem, que também parou para ajudar o a motociclista, estava embriagado. “Cena de filme mesmo, cena de terror. Eu me lembro de estar voando, olhando para o céu, aquela pancada, sabe? E aí o meu corpo caiu em cima do para-brisa e ele conseguiu parar só uns 10, 15 metros para a frente”, afirmou.

Os bombeiros afirmaram que o cantor teve sorte ao ter sobrevivido ao acidente. “Ele falou: ‘rapaz, você teve uma sorte. Você tá vivo. De dez casos desse aqui, onze não resistem’”, comentou.

Apesar do acidente, o sertanejo afirmou que ele não pretende processar o motorista e que deixará o assunto ser resolvido pelas autoridades responsáveis. Athos, o motociclista e o homem atropelado passam bem.

