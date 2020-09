Carreta com mais de quarenta mil pacotes de cigarros é apreendida

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de sexta-feira (25), uma carreta baú de cor branca com placas de Abelardo Luz (SC) carregada com 42.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um deslocamento na rodovia BR-163, quando os policiais seguiam para a cidade de Dourados.

Os militares visualizaram o momento em que o condutor da carreta retornou bruscamente e adentrou, em velocidade acima do normal, no pátio de uma cerealista. A carreta estava abandonada e com a chave na ignição. O condutor não foi localizado. Durante a vistoria constatou-se o carregamento de grande quantidade de caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior agendamento e entrega na Receita Federal de Ponta Porã.

