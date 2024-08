Carro bate em poste e passageiro sofre traumatismo craniano no Aero Rancho

Passageiro de Hyundai HB20, de 27 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico de grau moderado na madrugada desta sexta-feira (2), após ver o veículo em que estava colidir em um poste de energia elétrica, na Avenida Vereador Thirson de Almeida, próximo ao cruzamento com a Avenida Engenheiro Lutero Lopes, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O condutor do veículo, que não foi identificado e não era proprietário do carro, deixou o local após o acidente e não compareceu após à chegada da Polícia Militar de Trânsito. O rapaz, que ficou ferido, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa.

Quem estava responsável pelo carro era um rapaz, de 25 anos, que explicou que o veículo seguia pela Avenida Thirson de Almeida e em determinado momento, sofreu um desvio direcional e colidiu com o poste de energia elétrica, conforme consta a versão no boletim de ocorrência.

Após a chegada do Batalhão de Trânsito, o carro foi liberado para o proprietário do HB20, que era o pai do jovem, de 25 anos, que teria 'confiado' no colega para que ele dirigisse, o que gerou o acidente.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

