Carro fica destruído após colisão em avenida

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Dois veículos se envolveram em uma colisão na manhã desta sexta-feira (23), no cruzamento da avenida Antero Lemes com a rua Rio Grande do Norte, em Sidrolândia.

O veículo Corsa conduzido por Anderson Gregório Cabral de 38 anos, e veículo Fiat Bravo colidiram violentamente no cruzamento da Avenida Antero Lemes com a Rua Rio Grande do Norte.

O condutor do veículo Fiat não vendo o corsa dirigido por Anderson entrou na avenida sem obedecer as sinalizações, provocando o acidente que destruiu os dois veículos.

Anderson precisou ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, a outra vitima ainda não identificada foi socorrida pela equipe do Samu.





Deixe seu Comentário

Leia Também