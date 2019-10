Carros colidem de frente e um capota em avenida de Dourados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Carro fica com as rodas para cima após capotar no início da manhã desta quarta-feira (9) no cruzamento das ruas Hayel Bon Faker e Dr. Antônio Emílio de Figueiredo em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, a população reclama que após obras, a via teve a rotatória que organizava o fluxo de veículos retirada há cerca de duas semanas.

No local dois veículos, Fiat Pálio e Honda Fit, colidiram de frente. Com a intensidade da batida, o Fit acabou capotando e permanecendo de rodas para cima. Nenhum dos condutores, que não foram identificados, tiveram ferimentos graves. A condutora do Honda estava bastante nervosa e chorava durante o atendimento do Corpo de Bombeiros.

A avenida Hayel Bon Faker passa por obras de revitalização e ainda não há sinalização de trânsito no local. Em horários de pico, o trânsito naquele ponto fica bastante crítico.

