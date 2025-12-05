Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás

Juntos há mais de 30 anos, eles deixam três filhos

05 dezembro 2025 - 15h09Brenda Assis

Clarice de Fátima Barbosa Peralta, de 49 anos, e Paulo César Justino Peralta, de 56 anos, morreram durante um grave acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (4), na GO-436, em Goiás. O casal era morador de Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, os dois seguiam em uma carreta pela rodovia quando colidiram contra uma Fiat Strada. Por conta disso, a carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia. 

As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas Clarice não resistiu e faleceu ainda no local. Enquanto isso, seu companheiro chegou a ser socorrido, sendo encaminhado para UPA de Cristalina, no entanto, faleceu momentos depois. 

Ainda segundo sites locais, o condutor da Fiat Strada não teve ferimentos graves e foi atendido pelas equipes locais. 

Casados há mais de 30 anos, Clarice e Paulo deixam três filhos. Eles serão sepultados em Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (5).

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados
Facão
Polícia
Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino
Dupla foi presa em flagrante
Polícia
Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados
Ilustrativa
Polícia
Jovem é preso pelo Choque ao ser flagrado com arma em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é esfaqueado no pescoço durante festa no Nova Lima
Hospital Municipal de Batayporã
Polícia
Mulher sofre fratura na costela após ser espancada pelo ex em Batayporã
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Foragidos da Justiça, envolvidos em roubo, são capturados pela PM na região norte

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã