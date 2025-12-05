Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás

Clarice de Fátima Barbosa Peralta, de 49 anos, e Paulo César Justino Peralta, de 56 anos, morreram durante um grave acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (4), na GO-436, em Goiás. O casal era morador de Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, os dois seguiam em uma carreta pela rodovia quando colidiram contra uma Fiat Strada. Por conta disso, a carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas Clarice não resistiu e faleceu ainda no local. Enquanto isso, seu companheiro chegou a ser socorrido, sendo encaminhado para UPA de Cristalina, no entanto, faleceu momentos depois.

Ainda segundo sites locais, o condutor da Fiat Strada não teve ferimentos graves e foi atendido pelas equipes locais.

Casados há mais de 30 anos, Clarice e Paulo deixam três filhos. Eles serão sepultados em Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (5).

