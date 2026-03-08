Casal denuncia ameaÃ§as apÃ³s briga com vizinho no DanÃºbio Azul

Um casal foi ameaçado pela família de um rapaz que, segundo relatos, vem causando problemas frequentes na vizinhança. O caso aconteceu entre sexta-feira (6) e sábado (7), na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande, e terminou em confusão na frente da casa das vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a primeira situação aconteceu na tarde de sexta-feira (6), quando a mulher caminhava pela rua com o marido e a filha pequena. Nesse momento, o vizinho se aproximou com comportamento considerado intimidador e tentou jogar água de uma garrafa térmica na criança. Em seguida, ele cuspiu e jogou água no cachorro da família.

O marido da vítima questionou a atitude e os dois começaram a discutir. Conforme o registro, o rapaz teria provocado a briga dizendo que “não tinha nada a perder”. Para evitar que a situação piorasse, o casal decidiu voltar para casa.

A mulher relatou ainda que esse tipo de situação já vem acontecendo há meses e que o vizinho costuma causar incômodo na frente da residência, inclusive fumando maconha no local durante a tarde.

No dia seguinte, sábado (7), ao voltar da farmácia, o casal encontrou uma nova confusão na frente de casa, envolvendo familiares do vizinho e o padrasto da vítima. Durante a discussão, uma sobrinha do rapaz afirmou que ele tem problemas psicológicos, possui laudo médico e que iria comprar uma arma calibre 38, o que deixou o casal com medo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como ameaça e perturbação do sossego.

