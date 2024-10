Casal invade casa e leva bens avaliados em R$ 16 mil no Jardim Montevideu

Um casal foi preso em flagrante em Campo Grande, suspeito de assaltar uma casa no bairro Jardim Montevideu, no último domingo (13).

A prisão foi realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. O casal invadiu a residência e roubou pertences avaliados em aproximadamente R$ 16 mil.

Após o assalto, a vítima, dona da casa, registou boletim de ocorrência, e no dia seguinte, retornou à unidade policial para apresentar imagens do crime. Durante o atendimento, a comunicante indicou que um dos suspeitos já havia trabalhado em sua residência, o que resultou em diligências imediatas pela equipe de investigação.

Os policiais conseguiram identificar e localizar os suspeitos, que confessaram o crime afirmando ter vendido os objetos a um traficante da região do bairro Morada do Sol.

Na última terça-feira (15), a vítima entrou em contato com os suspeitos solicitando seus bens de volta, mas eles começaram a extorqui-la para restituir os bens.

Durante as tratativas, os suspeitos ameaçaram a vítima e sua família de morte caso não pagasse os valores exigidos ou envolvesse a polícia no caso. Diante das ameaças, ela transferiu valores para a conta da esposa.

Com isso, os policiais realizaram novas diligências na região do bairro Morada do Sol, onde prenderam o casal em flagrante.

Em interrogatório preliminar, um dos suspeitos afirmou que o traficante de drogas ajudou a exigir dinheiro da vítima. Por isso, foram feitas novas diligências nas imediações, porém o suspeito não foi localizado.

O casal segue preso sob o crime de extorsão majorada e associação criminosa. As diligências prosseguirão para localizar o terceiro envolvido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também