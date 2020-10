Casal morre após moto bater e ser carbonizada na batida contra uma carreta

Um acidente ocorrido no final da tarde deste domingo (4), na altura do oitavo quilômetro do trecho Naviraí - Ivinhema, na rodovia MS-141, causou a morte do casal Leandro Marques de Oliveira, 44 anos, e Neia Oliveira, 41 anos. Eles seguiam em direção a área urbana de Naviraí, quando houve o acidente.

Segundo o site Fátima News, ambos estavam sobre uma moto que ficou carbonizada ao bater de frente com uma carreta carregada com cestas básicas, que mais tarde seria saqueada por pessoas que passavam pelo local. O motorista, 35 a nos de idade, morador em dsanta catarina, precisou ser medicado.

De acordo com as primeiras informações a moto bateu de frente com o caminhão e explodiu, ficando toda queimada. Leandro morreu no local e a mulher foi levada para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos e morreu, logo após dar entrada para receber o atendimento emergencial.

O fogo atingiu a área de pastagem seca e teve que ser contido pelos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, e houve o comunicado para que os agentes do Núcleo de Perícia Técnica da Delegacia Regional de Polícia Civil fosse atém o local.

Os corpos carbonizados devem ser levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Naviraí.

