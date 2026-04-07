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Casal que praticava furtos em residências e comércios é preso pela DERF em Campo Grande

Um dos endereços foi furtado de forma sistemática, mesmo após reforço nas medidas de segurança, incluindo a instalação de câmeras e sensores

07 abril 2026 - 14h11Vinícius Santos
Viaturas DERFViaturas DERF   (Divulgação/PCMS)

Ação investigativa da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), em conjunto com a Delegacia de Polinter e Capturas (Polinter) da Polícia Civil, resultou na prisão de um casal suspeito de cometer diversos furtos em residências, comércios e empresas no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, nesta terça-feira (7).

A ação policial foi desencadeada após o registro de mais um furto ocorrido na madrugada de 6 de abril, em um estabelecimento comercial da região, que já havia sido alvo reiterado dos mesmos suspeitos em ocasiões anteriores. Conforme apurado, o local vinha sendo atacado de forma sistemática, mesmo após reforço nas medidas de segurança, incluindo instalação de câmeras e sensores.

Imagens captadas pelo sistema de monitoramento flagraram a ação dos suspeitos, evidenciando o modus operandi, eles agiam durante a madrugada, mediante escalada, rompimento de obstáculos e destruição de equipamentos de vigilância.

Diante dessas informações, equipes da DERF e da Polinter intensificaram diligências e, por meio de troca de informações estratégicas, conseguiram identificar os suspeitos, bem como localizar seu paradeiro em uma área conhecida por concentração de usuários de drogas na região.

Nesta manhã, os policiais lograram êxito em localizar e abordar os suspeitos, que foram conduzidos à unidade policial e autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado.

A Polícia Civil destacou que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros eventuais crimes praticados pelos suspeitos, bem como possíveis comparsas.

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