Choque prende envolvidos em assassinato no Tribunal do Crime na capital

O Batalha de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, prendeu nesta segunda-feira (13), dois homens envolvidos na morte de Vinicius de Souza Silva, 21 anos, morto no Tribunal do Crime.



A vítima desapareceu no dia 5 de julho, e no dia 10, o corpo dele foi encontrado nas dependências do Bairro Caiobá.

Conforme a polícia, eles receberam a informação de que os envolvidos na morte de Vinícius estariam no esconderijo em uma residência na rua Mundo da Lua, Estrela do Sul.



O proprietário do imóvel confirmou à polícia que os suspeitos estavam no local com o propósito de dificultar as investigações iniciadas com o mencionado desaparecimento.



Na residência no bairro Estrela do Sul, Wllian de 18 anos, vulgo Lacoste, confirmou sua participação no chamado Tribunal Do Crime, revelando que juntamente com Josiel, 28 anos, estava cumprindo determinações de reclusos do sistema prisional e conduziu a vítima até um pequeno quarto na rua Diogo Alvares, nº 1032, Tijuca.

Ao chegarem no local do crime, depois de algum tempo, compareceu um terceiro indivíduo vulgo 'Terror Da Capital', que segundo Lacoste, foi o único responsável pelos golpes de faca que mataram Vinícius.



Ainda segundo Lacoste, em seguida o corpo de Vinicíus foi retirado da residência e abandonado nas dependências do Bairro Caiobá, sendo localizado posteriormente no dia 10 de julho.

Outros indivíduos que já identificados também participaram ativamente do delito, sendo que, dentre outros, foi utilizado um veículo para dar suporte ao bando e transportar a vítima para desova.

Após as declarações, Lacoste e Josiel foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), onde foram entregues.

