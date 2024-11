Ciclista é atropelado e socorrido com sangramento na cabeça em Rochedo

Um ciclista, de 45 anos, foi atropelado enquanto andava pela MS-080, na cidade de Rochedo, durante a madrugada de segunda-feira (18).

Conforme as informações do boletim e ocorrência, o motorista do carro contou que estava voltando do estado de São Paulo pela MS-040, quando um veículo que trafegava no sentido contrário ofuscou sua visão.

Neste momento, ele acabou atingindo e atropelando a vítima, que seguia embriagada pela via. O condutor tentou frear o carro, mas não teve sucesso e acabou atingindo a bicicleta e jogando a vítima contra o capô do veículo.

O ciclista teve lesões pelo corpo e um sangramento na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

