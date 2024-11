Ciclista que teve as pernas esmagadas por caminhão morre em Três Lagoas

Claudeci Pereira Hora, 61 anos, que foi atropelado e teve as pernas esmagadas uma carreta durante a tarde de ontem (6) morreu nesta quinta-feira (7), em Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a mulher chegou a ser socorrida ainda com vida, porém, além de perder muito sangue, Claudeci acabou tendo uma ‘hipercalemia’, condição em que os níveis de potássio no sangue estão elevados.

Acidente – O motorista do caminhão, que estava no semáforo ao lado da ciclista, iniciou uma conversão à direita ao sair, porém, não viu a vítima já que ela estava no “ponto cego” do veículo.

Ao ser atingida, a ciclista foi parar debaixo das rodas do caminhão, sofrendo graves ferimentos, incluindo o esmagamento e dilaceração de sua perna esquerda. Ela tinha ainda fraturas na perna direita e no quadril.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, junto com a Polícia Militar, para atender a ocorrência.

O motorista do caminhão permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades e a área foi periciada devido à gravidade do acidente.

