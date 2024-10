Ciclista quebra clavícula ao ser atingido por carro que furou preferencial na Capital

Ciclista, de 29 anos, quebrou a clavícula após ser atingido por um carro, um Volkswagen Voyage, que furou a preferencial no cruzamento das ruas Japão com Bom Sucesso, na região do bairro Marcos Roberto, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (7).

Informações repassadas para a reportagem, apontam que o ciclista estava descendo pela rua Bom Sucesso e em determinado momento, foi colhido pelo veículo que estava pela rua Japão. A preferencial naquele trecho era para o ciclista.

Devido ao impacto sofrido, a vítima quebrou a clavícula e teve um corte na cabeça. O motorista do veículo permaneceu no local aguardando a chegada do socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

