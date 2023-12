Ciúmes: Jovem de 20 anos é morto com tiro no peito em Maracaju

Flávio Farias Eustáquio, de 20 anos, foi assassinado com um tiro no peito durante uma discussão no começo da noite de sábado (23), na cidade de Maracaju.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pelo hospital do município, pois uma vítima de disparo de arma de fogo havia dado entrada em estado grave. Ele passava por massagem cardíaca quando as autoridades ficaram sabendo do caso. Em deslocamento até a unidade de saúde, os policiais foram informados de que Flávio havia falecido.

Para tentar entender o que houve, os policiais foram até o local onde a vítima foi baleada, encontrando a esposa dele e alguns vizinhos. Em conversa com as testemunhas, elas contaram que o autor havia passado em frente a casa de Flávio de bicicleta, dando início a uma discussão, possivelmente motivada por ciúmes. O disparo foi efetuado na sequência.

Depois disso, a vítima foi socorrida por populares, enquanto o autor aproveitou para fugir do local. Ele não chegou a ser localizado pelos policiais, apesar das diligências feitas pela região.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

Deixe seu Comentário

Leia Também