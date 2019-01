“Coco Seco”, do PCC, é preso por tentar jogar celulares em presídio

Renan Marques Peres, 18 anos, conhecido como "Coco Seco", foi preso na sexta-feira (4), após tentar jogar 10 celulares para dentro da Penitenciária Estadual de Dourados.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de que uma sacola foi encontrada nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), da PED. Ao chegar no local, os guardas encontraram a sacola que continha 10 celulares, 10 carregadores, três baterias, vários fones de ouvido e 494 gramas de maconha, além de uma carteira de estudante.

O material foi encaminhado para a delegacia, onde os policiais civis fizeram checagem no documento e chegaram até o proprietário, o "Coco Seco".

Após ser detido "Coco Seco", disse aos policiais que é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), onde faz os chamados “corres” e passa informações para dentro do presídio, onde está o cunhado dele Lucas Pires Soares, o "Farmácia", que teria pago a importância de R$ 1 mil, pelo material apreendido, que ele achou que teria conseguido jogar para dentro do estabelecimento penal, no dia 31 de dezembro.

Renan foi encaminhado para o 1º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de associação criminosa.

