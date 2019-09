Com ajuda de cães farejadores, PRF apreende 36,2kg de cocaína

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordaram um caminhão vindo de Estrela (RS), nesta quinta-feira (19), na BR-163, e com ajuda do Grupo de Operações com Cães (GOC), localizaram um compartimento oculto, onde continha os tabletes que totalizavam 36,2kg cocaína.

O motorista de 56 que não teve a identidade revelada, se mostrou muito nervoso durante a abordagem e deu informações contraditórias. Em consulta aos sistemas, constatou-se que o condutor era proprietário de um outro veículo envolvido em uma ocorrência de tráfico de drogas.

Questionado, o envolvido confessou que dois homens chegaram em um posto de combustível, em Cuiabá (MT), onde estava estacionado, e fizeram o acondicionamento do entorpecente, sem a participação dele. O autor, disse que foi orientado a estacionar às margens da rodovia, na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS) e que deveria aguardar no local até ser abordado por outros membros da quadrilha. Relatou ainda que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) para realizar o transporte do ilícito.

Diante dos fatos, o preso, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil de Campo Grande (MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também